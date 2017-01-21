يعتبر عيد الربيع التقليدي الصيني أهم عيد بالنسبة للصينيين في كل عام، فهو يشبه عيدي الأضحى والفطر المباركين بالنسبة إلى المسلمين. ولكن مع تبدل الزمان عبر التاريخ، تغيرت مضامين عيد الربيع وأساليب احتفال الناس به، غير أنه ما زال يحتل مكانة لا يمكن استبدالها في حياة الصينيين، حيث يلتقي أفراد العائلة بعد فراق قد يمتد لسنة أو أكثر، بسبب ظروف العمل ومواقعه.

وتعد هذه المناسبة التي ينتظرها جميع الصينين بفارغ الصبر لما لها من أهمية، وما يتخللها من فرح ومرح ولقاءات وأطيب أصناف الطعام والشراب والسفر وتبادل الهدايا بكل أنواعها الكبيرة والصغيرة.

وقد بدأت امس في الظهيرة الاحتفال بعيد الربيع الصيني في حديقة الأزهر بالقاهرة، وذلك بتنظيم واشراف المركز الثقافى الصينى بالقاهرة، وبرعاية سفارة جمهورية الصين الشعبية بمصر، ووزارة الثقافة الصينية وجمعية الصداقة المصرية الصينية وبحضور السفير الصينى بالقاهرة، بهدف مشاركة الجمهور المصرى الاحتفال بالعام الصينى الجديد، ومشاركة فرحة عيد الربيع الصينى.

وقال سونغ آى قوه السفير الصينى لدى مصر خلال كلمته ، إننا نحتفل اليوم بعيد الربيع الصينى فى حديقة الأزهر بالقاهرة والتى تعتبر من أجمل الأماكن فى القاهرة الكبرى حيث المناخ الصافى.

كما اضاف السفير الصينى، إننا نحتفل اليوم بعيد الربيع الصينى فى حديقة الأزهر بالقاهرة والتى تعتبر من أجمل الأماكن فى القاهرة الكبرى حيث المناخ الصافى، مشيرا إلى انه انتهت بالأمس فعاليات العام الثقافى المصرى الصينى الذى انطلق منذ عام واختتمت فعالياته فى مدينة جونزوا الصينية أمس.

وأضاف، أن اليوم نحتفل بالدورة الثامنة لمهرجان عيد الربيع الصينى، وذلك يدل على عمق العلاقات بين الطرفين، وأن مصر والصين تجمعها علاقات قوية، مؤكدا أنه سيتم تنظيم العديد من الفعاليات الفترة المقبلة كما سيتم تنظيم العديد من الفعاليات الفترة المقبلة.

وحضر الفعالية الدكتور تشن دونغ يون المستشار الثقافى الصينى بالقاهرة ومدير المركز الثقافى الصينى بالقاهرة، ونائب محافظ القاهرة، والدكتور أحمد والى سفير مصر السابق فى الصين ورئيس جمعية الصداقة المصرية الصينية، والدكتور ناصر عبد العال المستشار السياحى المصرى السابق فى الصين، وسفراء العديد من السفارات الأجنبية بمصر، ونخبة من مسئولى وزارة الثقافة والسياحة المصرية.

وتضمنت الفعالية عروض فنية صينية للأكروبات والرقص والووشو كونغ فو وغيرها من العروض، وعدد من أركان الثقافة الصينية مثل ركن الشاى الصينى والخط الصينى وأعمال الفنون اليدوية الصينية مثل قص الورق، والرسم بالسكر، والورق الملفوف وعمل الأكسسوارات الصينية، بالإضافة إلى المأكولات الصينية، كما شاركت عدد من المطاعم الصينية التى ستقدم الطعام الصينى للجمهور، ومسابقات وألعاب ترفيهية للجمهور بالإضافة إلى الهدايا والجوائز التشجيعية. ويعد عيد الربيع من أهم الأعياد التقليدية فى الصين، ويحتل مكانة مهمة فى قلوب الصينين فى الداخل والخارج، ويعود تاريخ هذا العيد إلى وقت طويل فهو يرتبط بالتقويم القمرى الصينى، حيث يودع الصينيون السنة القديمة ويستقبلون السنة الجديدة، ويصاحب ذلك العيد إقامة العديد من الأنشطة والفعاليات، أهمها مهرجان عيد الربيع والذى يعتبر من أهم ملامح عيد الربيع. ومع تطور النهضة الصينية الحديثة أخذ مهرجان عيد الربيع فى الصين يتطور وتزداد الفقرات والمحتويات فيه عام بعد عام، وبالرغم من بعد المسافة فإن الجاليات الصينية الموجودة فى كل دولة فى العالم تحرص على أن تقيم مهرجان عيد الربيع الصينى كل عام.