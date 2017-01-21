شيرين شمس: الأهلي في الإمارات ببعثة قوامها 55 فرداالسبت، 21 يناير 2017 03:17 م
صرح اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الأهلي، بأن بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي التي ستسافر الإمارات يوم 28 يناير الجاري، ستتكون من 55 فردا، ما بين لاعبين وجهاز فني وإداري.
وأضاف المدير التنفيذي للأهلي أنه يتم حاليا إنهاء الأوراق والإجراءات الخاصة بسفر البعثة إلى الإمارات، مشيرا إلى أن المهندس محمود طاهر رئيس النادي سيتولى رئاسة البعثة عند توجهها إلي أبو ظبي يوم 7 فبراير القادم وحتى مباراة السوبر.
وأوضح أن الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة سيتولى رئاسة البعثة من بداية المعسكر يوم 28 يناير الجاري وحتى 7 فبراير المقبل.
ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا بدبي بداية من 28 يناير الجاري، استعدادا لمباراة السوبر المصري أمام الزمالك والمقرر لها 10 فبراير المقبل.
وأكد المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن النادي أرسل خطابا إلى الاتحاد العربي للكرة الطائرة يطالب فيه بحقه في المشاركة في البطولة العربية للأندية.
وأوضح أن الاهلى طالب في خطابه الحصول على حقه بالمشاركة في البطولة مثلما جرى في النسخ السابقة، وأن الأهلي أشار في خطابه إلى أنه يحق له المشاركة في النسخة الحالية من البطولة كونه وصيف الدوري في الموسم الماضي، وأن العرف جرى في النسخ الماضية على مشاركة أول وثاني الدوري في البطولة.
وشدد شمس على أن اتحاد الطائرة المصري سبق وارسل خطابين يؤكد فيهما على مشاركة الأهلي في البطولة قبل أن يعدل عن قراره ويختار بطل الكأس للمشاركة بدلا من ثاني الدوري.
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