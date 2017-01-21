القبض على زوج الفنانة أميرة نايف وبحوزته ترسانة أسلحةالسبت، 21 يناير 2017 03:17 م
أكد مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة أن زوج الفنانة “أميرة نايف” الذي تم القبض عليه بأكتوبر ضبط بحوزته بندقية و 5 طبنجات بدون ترخيص.
وأضاف المصدر أن الفنانة فوجئت بزوجها الذى توجد بينها وبينه خلافات أسرية يكسر باب شقتها ويعتدي عليها مما دفعها لإبلاغ أمن الكمباوند السكني الذي تقيم به، حيث أبلغ أفراد الأمن قسم شرطة أول أكتوبر وانتقل المقدم مجدي موسي رئيس مباحث أول اكتوبر إلى محل الواقعة وأرشدت الفنانة عن مكان احتفاظه بالأسلحة ليتم القبض عليه.
وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة واللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة للمباحث وتولت النيابة التحقيق.
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