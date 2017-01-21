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"هاكرز" فلسطينيون يقتحمون عدة مواقع إسرائيلية
هاكرز

"هاكرز" فلسطينيون يقتحمون عدة مواقع إسرائيلية

السبت، 21 يناير 2017 03:16 م
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ذكر موقع “والاه” الإسرائيلي اليوم السبت ان مجموعة “هاكرز” فلسطينية وصفت بالبارعة تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اقتحمت عدة مواقع الالكترونية اسرائيلية.

وقال الموقع العبري: “ان من بين المواقع التي تم اختراقها الموقع الالكتروني “تيخون حداش في هرتسيليا، موقع “محاضرون لاجل اسرائيل”، وعدة مواقع اخرى لم يذكرها”.

ونقل الموقع عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطينية تبنيها العملية عبر بيان اصدرته، اكدت فيه انها جاءت ردا على جرائم الصهاينة المتواصلة في الضفة الغربية والقدس وهدم المنازل في قرية ام الحيران في النقب.

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