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إصابة وكيل البحث الجنائي بمديرية أمن شمال سيناء في اشتباكات جنوب العريش
مديرية امن شمال سيناء

إصابة وكيل البحث الجنائي بمديرية أمن شمال سيناء في اشتباكات جنوب العريش

السبت، 21 يناير 2017 03:13 م
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افادت مصادر إخبارية بإصابة العميد وهبة الشورى، وكيل البحث الجنائي بمديرية أمن شمال سيناء، أثناء التعامل والاشتباك مع خلية تكفيرية على الطريق الدائري جنوب العريش ، كما أصيب مجند آخر خلال الاشتباكات.

تم نقل المصابين إلى المستشفى العسكري بالعريش ولازالت الاشتباكات جارية.

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