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افتتاح كنيسة ودير الراعي الصالح في السويس بعد ترميمهما‎
كنيسة ودير الراعي الصالح

افتتاح كنيسة ودير الراعي الصالح في السويس بعد ترميمهما‎

السبت، 21 يناير 2017 03:14 م
محيط: أ ش ا

افتتح محافظ السويس اللواء أحمد حامد يرافقه قائد الجيش الثالث الميداني اللواء محمد رأفت ومدير أمن السويس اللواء مصطفى شحاتة، والقيادات التنفيذية والشعبية، كنيسة ودير الراعي الصالح بعد انتهاء القوات المسلحة من ترميمهما جراء قيام جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات المتطرفة من أنصارها بإشعال النيران بهما عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة بالقاهرة.

وقال محافظ السويس خلال الافتتاح اليوم السبت:” إننا جميعا سعداء بإعادة ترميم الكنيسة، ونشكر رجال القوات المسلحة المخلصين الذين بذلوا الجهد الكبير من أجل ترميمها وكذلك الدير”.

وأقيمت بالكنيسة أول صلاة وحضرها المئات وسط حالة من البهجة، بعد إعادة ترميمها.

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