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"لميس" تحتفل بعيد ميلاد ابنتيها التوأم دون حضور أبيهما
توبا بويوكوستن - لميس التركية

"لميس" تحتفل بعيد ميلاد ابنتيها التوأم دون حضور أبيهما

السبت، 21 يناير 2017 03:14 م

احتفلت النجمة التركية توبا بيوكستون الشهيرة عربياً بـ “لميس”، بالعيد الخامس لميلاد طفلتيها التوأم مايا وتوبراك في احتفال نظمته بحضور أصدقائها وعدد من الأطفال.

ولم تظهر الصور التي نشرتها الفنانة عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام حضور زوجها والد الفتاتين الفنان التركي المعروف أونور صايلك الذي اكتفى بدوره بتهنئة طفلتيه مايا وتوبراك من خلال نشر صورة لهما عبر حسابه على الموقع ذاته قائلاً “هل هناك أجمل من ذلك؟”.

وكتبت الفنانة بيوكستون معلقة على الصورة التي نشرتها: “أتمنى لكما حياة سعيدة ابنتيَّ مايا وتوبراك، لقد كان احتفالاً مليئاً بالحب والصداقة، استطعنا أن نحتفل برفقة من يحبوننا وقلوبهم معنا”.

ويأتي هذا الخبر بعد سلسلة من الأخبار التي تناولت فيها المواقع الفنية عن العلاقة المتوترة بين النجمين وقرارهما بالانفصال.

وتفادت توبا الحديث عن هذا الموضوع في العديد من المناسبات مؤكدة على ضرورة الفصل بين الحياة الخاصة والعمل.

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