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مقتل وإصابة عشرات اللاجئين في انفجار سيارة مخففة بمخيم الركبان في سوريا
انفجار في سوريا

مقتل وإصابة عشرات اللاجئين في انفجار سيارة مخففة بمخيم الركبان في سوريا

السبت، 21 يناير 2017 03:12 م
ا ش ا

أكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن - اليوم السبت، مقتل 4 لاجئين وإصابة العشرات في انفجار سيارة مخففة بسوق بمخيم الركبان للاجئين السوريين قرب الحدود الأردنية - السورية .

وقال عبد الرحمن - في اتصال هاتفي مع قناة ( العربية الحدث ) - ” إنه من المرجح وقوف تنظيم داعش وراء الانفجار ، خاصة وأن التنظيم تبنى عدة تفجيرات طالت المخيم نفسه من قبل ” .

من جانبها ، أفادت مصادر محلية للقناة بأن السيارة المفخخة دخلت على أنها سيارة مساعدات إنسانية لأهالي المخيم .

ويشار إلى أن مخيم الركبان يقع على الحدود السورية - الأردنية، ويقطنه أكثر من 75 ألف لاجئ.

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