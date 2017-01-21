مقتل وإصابة عشرات اللاجئين في انفجار سيارة مخففة بمخيم الركبان في سوريا

أكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن - اليوم السبت، مقتل 4 لاجئين وإصابة العشرات في انفجار سيارة مخففة بسوق بمخيم الركبان للاجئين السوريين قرب الحدود الأردنية - السورية .

وقال عبد الرحمن - في اتصال هاتفي مع قناة ( العربية الحدث ) - ” إنه من المرجح وقوف تنظيم داعش وراء الانفجار ، خاصة وأن التنظيم تبنى عدة تفجيرات طالت المخيم نفسه من قبل ” .

من جانبها ، أفادت مصادر محلية للقناة بأن السيارة المفخخة دخلت على أنها سيارة مساعدات إنسانية لأهالي المخيم .

ويشار إلى أن مخيم الركبان يقع على الحدود السورية - الأردنية، ويقطنه أكثر من 75 ألف لاجئ.