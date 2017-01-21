أطعمة تثير الرغبة الجنسية وتشعل الشهوة!السبت، 21 يناير 2017 03:04 م
أطعمة وسوائل ترفع مزاج الرجال والنساء لممارسة الجنس بشكل أكبر. كثير منها في الأسواق وبعضها نتناوله يوميا دون أن ندرك قيمتها في إثارة النشوة الجنسية وتعميق العلاقات الحميمية.
لكل شعب تقاليده في تناول أنواع معينة من الأطعمة. لكن موضوعنا هنا لا يختص بالأطعمة الصحية فقط، بل بأطعمة ينصح بها لفتح الشهية على ممارسة الجنس، حسبما نشر موقع مجلة “برلين بيتزركه تسايتونغ”. وهي أطعمة متوفرة في الأسواق وفي كل بلد وربما على كل مائدة.
الشاي الأخضر
شرب الشاي الأخضر بشكل مستمر يحسن من الدورة الدموية
ينقل الموقع أن الشاي الأخضر يساعد في تحسين مزاج الرجل خاصة ويساعد ضد ضعف الرغبة الجنسية. فشرب الشاي الأخضر بشكل مستمر يحسن من الدورة الدموية، وبذلك يرفع من النشاط الجنسي. والمسؤول عن ذلك هو مركب الفلافانولات المر في تركيبة الشاي الأخضر.
جيليه عرق السوق
حلو المذاق ويرفع من مزاج النساء خاصة، وهي مادة مستخرجة من عرق السوس كما هو واضح. وكانت معروفة من أيام الفراعنة على أنها منشطات جنسية. ويعزو العلماء السبب إلى وجود هرمون الاستروجين في مادة عرق السوس.
عصير شجرة القضبان
العصير المستخرج من سيقان وجذور شجرة القضبان. أفراد شعب سامبيا في جمهورية بابوا غينيا يقسمون على أن لهذا العصير تأثير على تصاعد الشهوة الجنسية. لكن العلماء لم يثبتوا ذلك حد الآن.
بيستو الريحان
صلصة الريحان ترفع من رغبة الرجال خاصة على ممارسة الجنس، كما نقل مجلة “برلين بيتزركه تسايتونغ”. وبحسب الأبحاث فإن لها تأثير خاص جدا على الرجال بعد أن ترتفع في دمائهم نسبة الزنك (الخارصين)، حيث يزداد مزاجهم للإغراء أكثر عند تناول صلصة الريحان. ورغم عدم تواجد عنصر الزنك في الريحان، غير أن الصلصة مكونة من مزيج الريحان مع حبوب الصنوبر التي تحتوي على نسبة من الزنك، بالإضافة إلى رائحة الريحان، معا تلعبان دورا في رفع الرغبة الجنسية عند الرجال خاصة.
قهوة على الماشي
الكافيين في القهوة يزيد من التركيز عند النساء والرجال، لكنه يرفع أيضا من مزاج النساء خاصة، حسبما انتهى إليه علماء من جامعة تكساس. فالكافيين يحفز الدورة الدموية أيضا ويقلل من احتمال عدم الانتصاب عند الرجال.
جذر الشمندر
يحتوي الشمندر على نسبة عالية من الأحماض الامينية والمعادن التي لها تأثير كبير على إنتاج الهرمونات الجنسية عند الرجال والنساء معاً.
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