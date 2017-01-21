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شاهد.. سيلفي ديانا حداد بدون مكياج
ديانا حداد

شاهد.. سيلفي ديانا حداد بدون مكياج

السبت، 21 يناير 2017 03:04 م

نشرت المطربة ديانا حداد، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير “فيس بوك”، سيلفي لها بدون مكياج .

وعلقت “حداد” على الصورة “بحبكم بكل اللغات بالزاف أوي مرة وايد كثير هلبا برشا هوايا كتير كلش”.

ديانا حداد

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