أعرب الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن تطلعه إلى دعم العلاقات بين مصر وألمانيا وتوطيدها في كافة المجالات بما فيها الزراعة فى الفترة المقبلة ...مؤكدا أهمية العلاقات التي تربط البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير، ووزيرة الدولة والنائبة الألمانية الدكتورة ماريا فلاشبارث، على هامش مشاركته في فعاليات المنتدى الدولي التاسع للغذاء والزراعة، المقام حاليا بالعاصمة الألمانية برلين، حيث نقل فايد تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري للمستشارة الألمانية ميركل والشعب الألماني العريق.

وقال وزير الزراعة إنه يتطلع إلى زيارة نظيره الألماني لمصر خلال أبريل المقبل، فضلا عن زيارة المستشارة الألمانية ميركل خلال يونيو المقبل أيضا.

وأضاف أنه تم خلال هذا اللقاء استعراض المشروعات القومية في مصر، ومنها مشروع المليون ونصف المليون فدان، ومشروع الصوب الزراعية، ومشروعات الإنتاج الحيواني لإنتاج اللحوم والألبان ومنتجاتهما، والمجازر والمحالب الآلية ومصانع الألبان ومنتجاتها بما فيها ألبان الأطفال المجففة .. لافتا إلى أهمية أن يشمل التعاون بين البلدين في المجال الزراعي الجوانب الفنية والتدريب وفتح نوافذ تصديرية للمنتجات المصرية الزراعية بالسوق الألمانية، بحيث يعد التعاون الألماني شريكا كاملا لمصر في تطوير القطاع الزراعي.

وأوضح وزير الزراعة أنه طلب من النائبة الألمانية ماريا فلاشبارث، عقد لقاء مع الوفد المصري الذي يزور ألمانيا حاليا، حيث يضم رجال الأعمال وممثلين للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية وأعضاء مجلس النواب المصري، وهو الأمر الذي رحبت به ووعدت بتدبير عقد اللقاء.

وبحث فايد خلال لقائه وعدد من وزراء الزراعة والسفراء المشاركين في المنتدى، إمكانيات التعاون مع مصر وهذه الدول، خاصة في مجالات تحسين البذور والتقاوي، وتبادل الخبرات في تحسين الإنتاجية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، فضلا عن استعراض جهود التغلب على الآثار السلبية للتغيرات المناخية وإتاحة المعلومات للباحثين والمزارعين في هذا المجال، وكذلك التعاون مع شركة “باير” في هذا المجال.

وأشار وزير الزراعة إلى أنه تم عقد لقاء موسع بين الوفدين المصري والبولندي للتباحث في مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، والتي تشمل : البحث العلمي والحجر الزراعي والبيطري والأعلاف واستيراد الحيوانات واللحوم والكتاكيت، وكذلك القمح .. لافتا إلى أنه تم التركيز خلال المباحثات على أن تكون عمليات الاستيراد حكومية - حكومية، حيث تم الاتفاق على سرعة إعداد برنامج تنفيذي يتضمن أولويات التعاون بين البلدين، حيث من المقرر أن يتم التوقيع على هذه الاتفاقيات خلال أبريل المقبل.

وأوضح أنه تم أيضا عقد مائدة مستديرة مع عدد من رجال الأعمال في مجالات متعددة للاستثمار الزراعي، ومنها: الإنتاج الحيواني والتلقيح الصناعي وبرامج التحسين الوراثي لسلالات الأبقار وتقاوي البطاطس وإنتاج اقماح تتحمل ظروف الجفاف، فضلا عن التعاون في تصنيع المعدات الزراعية بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.