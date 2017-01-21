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احباط محاولة تسلل 27 شخصًا إلى ليبيا عبر منفذ السلوم‎
منفذ السلوم البرى معبر السلوم البرى

احباط محاولة تسلل 27 شخصًا إلى ليبيا عبر منفذ السلوم‎

السبت، 21 يناير 2017 02:52 م
محيط: متابعات

أحبطت قوات الأمن في مطروح اليوم السبت محاولة تسلل 27 شخصًا، حال شروعهم في مغادرة البلاد بطريقة غير مشروعة إلى الجانب الليبي عبر الدروب الصحراوية بالسلوم.

وتلقى مدير أمن مطروح اللواء مختار السنباري إخطارًا يفيد بضبط 27 شخصًا بينهم 8 من أسيوط و6 من المنيا و3 من الدقهلية و2 من البحيرة و1 من كفر الشيخ و2 من سوهاج و1 من الغربية و1 من دمياط و1 من المنوفية، وسودانيان اثنان، حال مغادرتهم البلاد بطريقة غير مشروعة إلى الجانب الليبي عبر الدروب الصحراوية.

واتخذت الأجهزة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

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