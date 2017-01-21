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حبس رجل أعمال 3 سنوات لاتهامه بالنصب على المواطنين‎
اكرامي الصباغ

حبس رجل أعمال 3 سنوات لاتهامه بالنصب على المواطنين‎

السبت، 21 يناير 2017 02:49 م
محيط: متابعات

عاقبت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار أحمد الدسوقي، رجل الأعمال إكرامي الصباغ صاحب شركة أونست للتطوير العقاري، بالحبس 3 سنوات وكفالة 3000 جنيه، لاتهامه بالنصب على المواطنين.

وجاء في الدعوي، أن شركة أونست كانت قد أعلنت عن فتح باب الحجز لعدد من الشاليهات في مشاريع عقارية تملكها بالساحل الشمالي وتقدم المواطنون بطلبات للحجز وسددوا خلالها أموالا حسب الاتفاق ومنحتهم الشركة إيصالات استلام المقدم وحددت موعدا للتسليم إلا أنها خالفت شروط التعاقد، ولم يتسلم المتعاقدون الوحدات المتعاقد عليها.

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