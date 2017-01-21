بدأت الفنانة مي سليم، تصوير أول مشاهدها في مسلسل “السبع صنايع” الذي يعتمد على الحلقات المنفصلة المتصلة الكوميدية، ومن إخراج تغريد عصفوري وماري بادير، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث تخوض به تجربة البطولة الأولى في الدراما التليفزيونية.

مسلسل “السبع صنايع” يشارك في بطولته شريف رمزي وانجى وجدان وإنعام سالوسة، وياسر الطوبجي، شيماء سيف ويظهر عدد كبير من نجوم الصف الأول كضيوف شرف منهم منى زكي، وأحمد السقا، وكندة علوش، ونيللي كريم، وحسن الرداد، وآخرون.

ومن ناحية أخرى قاربت مى على الانتهاء من تصوير مشاهدها الأخيرة في مسلسل “اختيار اجبارى” الذى يتم عرض حلقاته حالياً ويشارك في البطولة خالد سليم وكريم فهمى وأحمد زاهر، كما تصور أيضاً فيلمها الجديد “خير وبركة” مع على ربيع ومحمد عبد الرحمن وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج أحمد السبكى.