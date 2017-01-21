6 ﻓﻮﺍﺋﺪ ﺟﻤﺎﻟﻴّﺔ ﻟﻠﻘﻬﻮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺸﺮﺓالسبت، 21 يناير 2017 02:49 م
هل تعلمين عزيزتى حواء أن ﺷﺮﺏ ﻛﻮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻬﻮﺓ ﺑﻤﻨﺤﻚِ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭﺍﻟﺤﻴﻮﻳّﺔ ﻟﺒﺪﺃ ﻧﻬﺎﺭﻙِ ﺑﺈﺷﺮﺍﻕ، ﻓﺄﻧﺖِ ﻻ ﺗﺘﺨﻠﻴّﻦ ﺍﻹﺳﺘﻴﻘﺎﻅ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﺎﺩﺗﻚِ ﺍﻟﺼﺒﺎﺣﻴّﺔ ﺍﻟﻤﻔﻀّﻠﺔ، ﻭﻫﺎ ﻧﺤﻦ ﻧﻘﺪّﻡ ﺇﻟﻴﻚِ 6 ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺟﻤﺎﻟﻴّﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﺏ ﺍﻟﻠّﺬﻳﺬ، ﺳﺘﻌﺰّﺯ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻗﺘﻨﺎﻉ ﻟﺪﻳﻚِ .
ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﻋﻴﺪ ..
ﺍﻟﻘﻬﻮﺓ ﺗﺤﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻛﻢًّ ﻫﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩّﺓ ﻟﻸﻛﺴﺪﺓ ﺗﻔﻮﻕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻀﺎﺭ ﻭﺍﻟﻔﻮﺍﻛﻪ ﺍﻟﻤﻐﺬّﻳﺔ، ﻓﺘﻘﻮﻡ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺬﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺒّﺒﺔ ﻟﻠﺸّﻴﺨﻮﺧﺔ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮﺓ ﻟﻠﺒﺸﺮﺓ . ﻻ ﻋﺠﺐ ﺇﺫﺍً ﺃﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻜﺮﻳﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﻋﻴﺪ ﻳﺪﺧﻞ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﻴﻦ، ﺍﻟﻤﻜﻮّﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻘﻬﻮﺓ، ﻓﻲ ﺗﺮﻛﺒﻴﺘﻬﺎ .
ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻬﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ ..
ﺍﻟﻬﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻨﺪ ﻋﺪّﺓ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻛﻘﻠّﺔ ﺍﻟﻨﻮﻡ ﻣﺜﻼً ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺭﺍﺛﻲّ . ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﻴﻦ ﻻ ﻳﺰﻳﻞ ﺍﻟﻬﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﺭﺍﺛﻴّﺔ، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺑﺘﺨﻔﻴﻔﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮﻅ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻨﻊ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺍﻻﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻣﻮﻳّﺔ ﺍﻟﺮﻗﻴﻘﺔ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ . ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺷﺮﺏ ﺍﻟﻘﻬﻮﺓ، ﺣﺎﻭﻟﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻛﺮﻳﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮﻯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩّﺓ .
ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﺴﻴﻠﻮﻟﻴﺖ ..
ﺷﺮﺏ ﺍﻟﻘﻬﻮﺓ ﻳﻮﻣﻴﺎً ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺑﺘﺠﻔﻴﻒ ﺍﻟﺨﻼﻳﺎ ﺍﻟﺪﻫﻨﻴّﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺳﻴﻘﻠّﻞ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﺴﻴﻠﻮﻟﻴﺖ ﺍﻟﻤﺰﻋﺞ . ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺃﻳﻀﺎً ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﻦ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﻛﺮﻳﻢ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﺍﻟﻤﺮّﻃﺐ ﺍﻭ ﻣﻨﻈّﻒ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﻭﻓﺮﻙ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻏﺒﻴﻦ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺴﻴﻠﻮﻟﺴﺖ ﻣﻨﻬﺎ .
ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺍﻻﺷﻌﺔ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺒﻨﻔﺴﺠﻴّﺔ ..
ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻬﻮﺓ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻭﺃﻗﻮﻯ ﺍﻟﻌﻼﺟﺎﺕ ﻟﻠﺒﺸﺮﺓ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮّﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﻌﺔ ﻣﺎ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺒﻨﻔﺴﺠﻴّﺔ ﻟﻤﺎ ﻳﺤﻮﻱ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻀﺎﺩّﺓ ﻟﻸﻛﺴﺪﺓ ﻭﺍﻹﻟﺘﻬﺎﺑﺎﺕ .
ﺑﺸﺮﺓ ﻣﺸﺮﻗﺔ ..
ﻛﻮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻬﻮﺓ ﺳﻴﺤﻔّﺰ ﺇﻓﺮﺍﺯ ﺍﻟﻜﻮﻻﺟﻴﻦ ﻓﻲ ﺧﻼﻳﺎ ﺍﻟﺒﺸﺮﺓ ﻣﻤﺎ ﺳﻴﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺮﻭﻧﺘﻬﺎ ﻭﺇﺷﺮﺍﻗﺘﻬﺎ ﻭﻳﺘﺮﻙ ﺑﺸﺮﺗﻚِ ﺩﺍﺋﻤﺔ ﺍﻟﻨﻌﻮﻣﺔ .
ﺷﺪّ ﺍﻟﺒﺸﺮﺓ ..
ﻣﻦ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﻴﻦ ﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﺪّ ﺍﻟﺒﺸﺮﺓ ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺘﺮﻫﻞّ ﻟﺬﺍ ﻓﻬﻮ ﻳﺪﺧﻞ ﺑﺎﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴّﺔ ﻭﺍﻟﻜﺮﻳﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺰﻳﻠﺔ ﻟﺸﻮﺍﺋﺐ ﺍﻟﺒﺸﺮﺓ .
ﻻ ﺷﻚ ﺍﻵﻥ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻹﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻬﻮﺓ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻣﻊ ﻛﻞ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴّﺔ ﻟﻬﺎ، ﻟﻜﻦ ﺗﺬﻛّﺮﻱ ﺃﻥ ﺧﻴﺮ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺃﻭﺳﻄﻬﺎ، ﻓﺈﺫﺍ ﻣﺎ ﺃﻛﺜﺮﺕِ ﻣﻦ ﺷﺮﺏ ﺍﻟﻘﻬﻮﺓ ﺳﺘﻀﻄﺮﻳﻦ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴّﺔ ﻟﻬﺎ ﻛﺠﻔﺎﻑ ﺍﻟﺒﺸﺮﺓ ﻣﺜﻼً . ﻛﻮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻬﻮﺓ ﻳﻮﻣﻴﺎً ﻳﻜﻔﻲ ﻗﺪ ﻳﺒﻘﻴﻚِ ﻧﺸﻴﻄﺔ ﻭﺟﻤﻴﻠﺔ .
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