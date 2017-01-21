الكرملين: إيران "تعقد" الوضع في سوريا

قال الكرملين، اليوم السبت، إن إيران تساهم في تعقيد الوضع في سوريا، خصوصًا في عقد مباحثات “أستانة”، المزمع عقدها قريبًا، بين قوات النظام والمعارضة. ويُعتبر هذا أول ...