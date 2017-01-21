تقرر أن يحضر الثنائي أسامة نبيه المدرب المساعد في الجهاز الفني لمنتخب مصر، وفانتا المدرب العام في الجهاز، مباراة غانا ومالي المقرر إقامتها مساء اليوم السبت على ستاد بورت جنتيل، في اطار الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لكأس الأمم الافريقية 2017 بالجابون.

ويلعب منتخبا مالي وغانا ضمن المجموعة الرابعة الي جانب منتخبي مصر واوغندا، حيث يسعى الجهاز الفني للفراعنة بقيادة هيكتور كوبر لدراسة منتخب غانا “النجوم السوداء” جيدا قبل مواجهته يوم الأربعاء المقبل في ختام منافسات الدور الأول للبطولة الأفريقية.

يذكر أن منتخب مصر سيواجه نظيره الأوغندي في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت (بتوقيت الجابون)، التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.