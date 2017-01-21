أوضحت الفنانة أنوشكا، معنى اسمها، قائلة: “أنوشكا يعني الشيء الحلو أو المسكر”، لافته إلى أنها تعلم أن اسمها مختلف لأنه أرمني الأصل مثل اسم “فيروز، ولبلبة”.

وقالت خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج “معكم”، والذي يذاع على فضائية “سي بي سي”: “أنوشكا يعني فيه شيء جميل، عسلية مربارية، حجات كده بقى”، لافته إلى أنها تشعر بالضيق عندما معها يتعامل أحد مثل الخواجات، متابعة “أنا مصرية تماما ولو كنت ولد كنت دخلت الجيش مثل أي وطني يحب بلده”.