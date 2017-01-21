أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى حرص مصر على تنمية وتطوير مجالات التعاون المختلفة مع الجانب الكويتي، في ضوء العلاقات المتميزة التي تجمع بين الشعبين، مشيرة إلى أن محفظة التعاون مع الصندوق الكويتى للتنمية بلغت 3 مليارات دولار، وتشمل تمويل العديد من المشروعات التنموية الهامة المؤثرة في الاقتصاد المصري، والتي كان آخرها مشروع إنشاء محطة تحلية مياه في شرق بورسعيد بتكلفة تتخطي 120 مليون دولار.

جاء ذلك فى تصريحات لوزيرة التعاون الدولى فى ختام مشاركتها فى المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس بسويسرا، حيث عقدت عدة لقاءات مع مؤسسات التمويل الدولية، بالاضافة إلى اجتماعات مع وزراء من عدة دول عربية منهم الإمارات والكويت والأردن والبحرين.

والتقت الوزيرة مع خالد الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي ووزير المالية، حيث بحث الجانبان، تعزيز العلاقات المصرية الكويتية فى المجال الاقتصادى، وفتح مجالات تعاون جديدة بين البلدين، خاصة في ضوء التحديات المحيطة بالمنطقة، والتي تتطلب المزيد من العمل المشترك بين الأشقاء العرب.

كما التقت الوزيرة مع عبيد الطاير وزير المالية الإماراتى، حيث تم بحث التعاون مع صندوق أبو ظبى للتنمية والمشروعات التنموية المستقبلية، خاصة دعم برنامج تنمية سيناء.

وأشارت إلى برنامج تنمية سيناء والذى تدعمه عدد من الصناديق العربية، حيث يتضمن مجموعة من المشروعات في مختلف المجالات في العديد من القطاعات، تستهدف الحكومة من خلالها انجاز العديد من المشروعات التنموية التي تخدم أهداف التنمية على أرض سيناء وتؤسس لحياة عصرية لأبناء هذه المنطقة.

وبحثت مع زايد الزيانى، وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني، تعزيز التعاون بين البلدين، واتفقت مع عماد نجيب الفاخوري، وزير التخطيط والتعاون الدولى بالأردن على التنسيق بين البلدين، فى مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، من أجل الحصول على أكبر منفعة مشتركة من شركاء مصر والأردن.

وعقدت الوزيرة لقاء مع السيدة إيلين ريتشى، نائبة رئيس مجلس الإدارة للمخاطر والسياسات العامة بشركة فيزا العالمية، حيث ناقش الجانبان الشمول المالى، ووصول جميع الخدمات للمناطق الأكثر احتياجا، ودعم الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، عبر عملية تسيير التمويل والإجراءات لجميع المواطنين فى مختلف أنحاء الجمهورية، خاصة المناطق التى تحتاج إلى خدمات الشركة.

وأكدت الوزيرة أهمية دعم المرأة في إطار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى 2017 عاما لها.

وأوضحت ريتشى أن مصر حققت تقدما اقتصاديا كبيرا، معربة عن فخر شركة “فيزا” بأنها ساهمت كشركة عالمية للمدفوعات فى ذلك الجهد، مشيرة إلى أنها حريصة على مواصلة التعاون الوثيق مع الحكومة المصرية على توسيع فرص الحصول على المدفوعات الرقمية، لتصل إلى كافة الفئات خاصة الأكثر احتياجا، وتتطلع للعمل مع وزارة التعاون الدولى فى المشروعات التى تساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

والتقت الوزيرة بالدكتور رالف توماس، المدير المالى لشركة سيمنز، والتى تعد أكبر شركة في أوروبا في مجال الهندسة الكهربائية والإلكترونية الحديثة، حيث بحث الجانبان تعزيز التعاون بين الحكومة والشركة.

ودعت الدكتورة الوزيرة، الشركة لمزيد من الدعم خاصة فى مجالات الطاقة والنقل والعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرة إلى أن هذا التعاون سيساعد على نمو اقتصادى سريع ويساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأعرب الدكتور توماس عن اعجابه ببرنامج الحكومة الاقتصادى والاجتماعى، والخطوات التى اتخذتها مصر فى تحقيق التنمية المستدامة، معربا عن رغبة شركته فى دعم الحكومة المصرية فى تحقيق هذه الأهداف.