قال مدير أمن مطروح اللواء مختار السنباري إنه 218 مصريًا عادوا، إضافة إلى 112 شاحنة فارغة من ليبيا عبر منفذ السلوم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضح مدير الأمن في تصريح صحفي له أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت، أن المنفذ استقبل 218 مصريًا بينهم 170 وصولا شرعيًا و48 غير شرعي، كما تم إنهاء إجراءات سفر 356 بينهم 45 مصريًا و311 ليبيًا، مشيرًا إلى سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بوصول وسفر المصريين عبر المنفذ من وإلى ليبيا.

وكشف مدير الأمن أعن إنهاء إجراءات وصول 112 شاحنة فارغة من الجانب الليبي لتحميل بضائعها من الجانب المصري.