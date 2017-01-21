تظاهر المئات من النشطاء أمام السفارة الأمريكية بلندن احتجاجا على تنصيب دونالد ترامب، رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، حسبما أذاعت فضائية أكسترا نيوز بتغطيتها المباشرة، اليوم السبت.

وحمل المحتجون على تنصيب “ترامب” رئيسًا لأمريكا، لافتات مناهضة له، ولسياساته التى أعلن عنها خلال حملته الانتخابية، وأخرى تطالبه ببناء جسور للعلاقات مع الدول الأخرى، وليس جدرانًا تقطع العلاقات معهم.

