ألقت قوات “الدرك الوطني “الجزائري القبض على ستة عناصر داعمة للجماعات الإرهابية بولاية بومرداس الواقعة شمال البلاد، وفقا لبيان صادر من وزارة الدفاع الوطني الجزائرية اليوم السبت .

وفيما يتعلق بحماية الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة ، ضبطت قوات الجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع أفراد الدرك الوطني بتلمسان بالناحية العسكرية ال12 من تجار المخدرات ، كما ضبطت كميات من المواد المخدرة.

وفي سياق آخر ، أوضحت الوزارة أن ” قوات للجيش الوطني الشعبي ضبطت 15 مهربا و 256 مهاجرا من جنسيات مختلفة بكل من تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة.