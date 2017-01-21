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السبت 21 يناير 2017 02:19 مساءً
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الجزائر : ضبط ستة عناصر داعمة للجماعات الإرهابية بولاية "بومرداس"
قوات الامن الجزائرية

الجزائر : ضبط ستة عناصر داعمة للجماعات الإرهابية بولاية "بومرداس"

السبت، 21 يناير 2017 02:45 م
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ألقت قوات “الدرك الوطني “الجزائري القبض على ستة عناصر داعمة للجماعات الإرهابية بولاية بومرداس الواقعة شمال البلاد، وفقا لبيان صادر من وزارة الدفاع الوطني الجزائرية اليوم السبت .

وفيما يتعلق بحماية الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة ، ضبطت قوات الجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع أفراد الدرك الوطني بتلمسان بالناحية العسكرية ال12 من تجار المخدرات ، كما ضبطت كميات من المواد المخدرة.

وفي سياق آخر ، أوضحت الوزارة أن ” قوات للجيش الوطني الشعبي ضبطت 15 مهربا و 256 مهاجرا من جنسيات مختلفة بكل من تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة.

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