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5 ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ شائعة للمرأة ﺍﻟﻌﺎﺷﻘﺔ
الحب الزواج

5 ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ شائعة للمرأة ﺍﻟﻌﺎﺷﻘﺔ

السبت، 21 يناير 2017 02:34 م
لهن

يُقال أن العشق يظهر على العين ، ونأتى لكم اليوم بمجموعة من التصرفات والأفعال التى تقوم بها المرأة العاشقة ، تعرفى عليها معنا .

ﺃﻭﻻً، ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺮﺍﻡ ﺗﺤﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﻜﻠﻢ ﻣﻊ ﺣﺒﻴﺒﻬﺎ ﻃﻮﺍﻝ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﺗﻔﻀﻞ ﺃﻥ ﺗﻌﺮﻑ ﻛﻞ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻭﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻣﺼﺪﺭ ﺇﺯﻋﺎﺝ ﻟﺪﻳﻪ .

ﺛﺎﻧﻴﺎً، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﻊ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺐ ﻓﻬﻲ ﺗﻀﺤﻲ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺣﺒﻴﺒﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﻠﻔﻬﺎ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﻥ ﺗﺨﺴﺮ ﺃﺻﺪﻗﺎﺀﻫﺎ ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻘﺮﺑﻴﻦ ﻟﻬﺎ ﻭﻃﺒﻌﺎً ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻭﺃﺧﺮﻯ ﺣﺴﺐ ﺩﺭﺟﺔ ﻗﺮﺑﻬﺎ ﻭ ﺗﻌﻠﻘﻬﺎ ﺑﻤﻌﺎﺭﻓﻬﺎ .

ﺛﺎﻟﺜﺎً، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻌﻴﺶ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﺮﺍﻡ ﻗﺪ ﺗﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻊ ﺣﺒﻴﺒﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻭﻟﻮ ﺍﺿﻄﺮﺕ ﺃﻥ ﺗﺨﻔﻒ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﺍﻫﺎ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ .

ﺭﺍﺑﻌﺎً، ﻣﻦ ﺃﺷﻬﺮ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺤﺐ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻐﻴﺮﺓ ﻓﺘﻌﺘﺒﺮ ﺣﺒﻴﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﻣﻼﻛﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﺗﺤﺐ ﺍﻥ ﻳﺸﺎﺭﻛﻬﺎ ﻓﻴﻪ ﺃﺣﺪ .

ﺧﺎﻣﺴﺎً، ﻳﺰﻳﺪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺑﺸﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺐ، ﻓﻨﺠﺪﻫﺎ ﻭﺍﻗﻔﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺮﺁﺓ ﻟﻮﻗﺖ ﺃﻃﻮﻝ ﻭﺗﺼﺒﺢ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻼﺑﺴﻬﺎ ﻭﺗﺴﺮﻳﺤﺘﻬﺎ ﻭﻣﻜﻴﺎﺟﻬﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﻳﻈﻬﺮ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﺑﺮﺃﻱ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻵﺧﺮ .

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