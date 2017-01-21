قال فتحي سلامة رئيس مجلس إدارة شركة مضارب الأرز بكفر الشيخ، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية إنه تم وصول نحو 75 ألف طن أرز هندي الى الموانئ كانت هيئة السلع التموينية قد تعاقدت عليهم، وجاري تعبئتها من خلال 7 مضارب حكومية فضلا عن شركة تسويق الأرز وطرحها فى السوق.

وأعرب رئيس “مضارب كفرالشيخ” -في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت- عن توقعه أن تشهد أسعار الأرز انخفاضا مع وصول الكميات المستوردة فضلا عن قيام المزارعين الذين أحجموا عن توريد الأرز خلال الفترة الماضية بالإفراج عن مخزونهم خوفا من انخفاض الأسعار مع قرب بدء موسم زراعة الأرز في أبريل المقبل، والذي قامت وزارة الموارد المائية بتحديد مساحتها بمليون و75 ألف فدان فى 8 محافظات.

وطالب المزراعين بتوريد مخزونهم من الأرز، ولفت إلى أن شركات المضارب تقدم كافة التسيهلات وتسدد قيمة المورد فورا.

وأوضح أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تعاقدت خلال الفترة الماضية على استيراد 35 ألف طن قمح هندي تم طرحهم فى السوق خلال الفترة الماضية، ولفت إلى أن الحكومة استهدفت تكوين مخزون استراتيجي من الأرز الشعير يصل إلى مليون طن لإنتاج 580 ألف طن رز أبيض إلا أن إجمالي ما تم توريده من المزارعين لايتجاوز 15 ألف طن لذلك تم فتح باب الاستيراد.