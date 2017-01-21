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بعد النجاح فى علاج مرضى فيروس "سى" .. وزير الصحة يبدء اليوم حملة المسح من الصعيد
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بعد النجاح فى علاج مرضى فيروس "سى" .. وزير الصحة يبدء اليوم حملة المسح من الصعيد

السبت، 21 يناير 2017 02:32 م
محيط _ مروة رزق

يشهد الدكتور احمد عماد وزير الصحه والسكان اليوم افتتاح الحملة القومية للمسح الطبي الشامل لفيروس “سي” و التى ستبدء من محافظات الصعيد و ستنطلق من قريه البراجيل بالمنيا.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة أن الحمله  ستشمل جميع محافظات مصر وستنطلق بداية من اليوم  السبت بمحافظه المنيا ، والتي تم الإعداد لها  منذ الأيام القليله الماضيه بوجود فريق من قطاع الطب الوقائي من الوزاره بمشاركه مديرية الصحه بالمنيا.

ومن المقرر ان يتم فحص شباب واطفال القريه باكملها من خلال  ٢٠فريق طبي يتكون كل فريق من طبيب ومثقف صحي واداري وفني تسجيل و10 فنى معمل لتكوين قاعدة بيانات علي الشبكه العنكبوتيه.

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