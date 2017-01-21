دشنت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة حملة مكبرة لرفع كافة أنواع المخلفات والقمامة والأتربة من شارع زغلول ونفق أبو خضرة وطريق الجبانات بكفر الجبل وذلك في استجابة سريعة من اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة لشكاوى المواطنين.

وقال المحافظ، إن الحملة نجحت في إعادة فتح نفق أبو خضره والفاصل بين الهرم وأبو النمرس بعد تراكم القمامة به مما أدى إلى صعوبة في عبور السيارات للنفق كما تم رفع المخلفات ونظافة نهاية شارع زغلول وطريق الجبانات بعد تعدد شكاوى الأهالي، مشيراً إلي انه تم التوجيه للهيئة العامة للنظافة والتجميل بنشر عدد من صناديق القمامة بهذه المنطقة ورفعها بصفة يومية.

من جانبه، اوضح عزت الخرصة رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل أنه تم الدفع ب 18 سيارة نقل كبيرة وصغيرة و4 لودر وسيارتين رش مياه، مشيرًا إلى أن إجمالي ما تم رفعه خلال الحملة بلغ 500م3.