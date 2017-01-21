أكد الدكتور جلال السعيد وزير النقل، أن طريق “بنها – شبرا” الحر يأتي في إطار المشروع القومي للطرق وهو بطول 40 كيلو متر، معلنا أن نسبة التنفيذ تتراوح ما بين 70 إلى 75 % من الأعمال بالطريق.

وتوقع السعيد من خلال لقائه ببرنامج “صباحك عندنا” على قناة “المحور” الفضائية اليوم السبت، أن يتم الانتهاء من تنفيذ الطريق خلال الـ6 أشهر القادمة، مشيرا إلى معدلات نسبة التنفيذ جيدة.

وأوضح أن تنفيذ “الطريق الدائري الإقليمي” أصعب من طريق “بنها –شبرا” لأنه بطول 92 كيلو متر ويمر بداخل أراضي زراعية وكتل سكانية، مؤكدا أنه تم تعويض المزارعين والأهالي بشكل عادل وجيد وسيتم الانتهاء من تنفيذ خلال هذا العام.

وأعلن أن نسبة تنفيذ طريقي “الفرافرة – عين دلة” في الواحات و”جنوب الفيوم – للواحات” حوالي 85 % وسيتم الانتهاء من تنفيذهما في أقل من 3 أشهر.