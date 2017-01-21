شعوب الغرب اختارت “الانكفاء” هربا من تهديد داعش

كوبا ترشح ترامب .. ومسلمون يدعمون لوبان المتشددة!

“أمريكا أولا” شعار يعلن القطيعة مع حقبة “أوباما”

خطاب ترامب “الاتهامي” و”العامي” مناسب لأهدافه

حداثة الغرب على المحك مع تولي اليمين للسلطة

في أول تعقيب له على اعتلاء الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب رسميا سدة البيت الأبيض، قال الباحث الأكاديمي المصري د. هاني نسيرة أن خطاب “ترامب” يدشن حقبة تصحيح داخلي في “أمريكا أولا” وهو ما يجعل الحقبة الترامبية انعزالية بدرجة ما كما وصف نائب الرئيس الأمريكي بايدن في تصريحات له يوم 18 يناير الماضي.

وهذه الحالة كما يشير الباحث بتصريحات خاصة لـ”محيط” شأن كل حركات اليمين في الغرب التي تركز على الهوية الوطنية ومصالح المواطنين، وتؤمن بالمصلحة وتتخذ موقفا شبه سلبي من مبادئ العولمة وحقوق الإنسان وحق التنقل والمواطنة العالمية والتجنيس وما شابه من أمور.

ويشير “نسيرة” إلى معاناة العالم من صعود الحالة الانعزالية بالغرب من ترامب بأمريكا لـ”ماريان لوبان” مرشحة الرئاسة الفرنسية من خلفية يمينية، أو الحزب القومي الألماني وحركة الخمس نجوم الإيطالية الذي عاود نشاطه، تمثل تحديا للحداثة الغربية المستقرة بدرجة كبيرة.

لكن من المهم مراعاة أمرين في فهم هذه الحقبة أولا أنها مخاض متأثر بالسياقات الدولية وصحوة الإرهاب الداعشي المدمرة والنشطة، خلال فترة السكون الأوبامي، كما أنها تختلف من دولة لأخرى ومن أوروبا للولايات المتحدة حسب درجة التعدد وصفاء الهوية هنا أو هناك.

لقد صوت الكوبيون لـترامب وفق مصالحهم وطموحاتهم في تغيير كوبا وتخييب أوباما لآمالهم، ونشرت الصحف الفرنسية تقريرا عن تأييد قرية مسلمة لمرشحة اليمين ماريان لوبان بقوة طمعا في ضربها وقضائها مثلا على الأصولية وحسمها في ذلك.

كما أن قراءة ترامب دون قراءة الحالة النظرية وكتابات منظره وكبير مستشاريه في البيت الأبيض ستيف بانون خطأ، فثمة خطاب وراء ترامب، أجاد اللعب على وتر التعاطف في البداية، ويعرف حدوده وضوابطه بعد الفوز وأثناء الإدارة، وكذلك من المهم قراءة كتابات ألكسندر ديوجين منظر بوتين الذي أثنى عليه ترامب ومنظره وتثني عليه مختلف حركات اليمين الأوربي.

بينما شعر الأوروبيون الخوف كما يشعر بعض العرب من خطاب ترامب بخصوص الأطلسي والدفع مقابل الحماية- والدفع يتم هنا وهناك- إلا أن ترامب يطرح ويعيد الاعتبار للدولة الوطنية وعلينا ألا نخاف من حسمه تجاه الإرهاب أو داعميه كالنظام الإيراني، ولا نخشي ما قاله فقد كان مناسبا للحظته وحملته ودعوته في ضرورة القطع مع الحقبة الأوبامية واستعادة صورة أمريكا كقوة عظمى.

لكن عامية وسجالية واتهامية ترامب بأمريكا ولوبان بفرنسا وسائر الحركات اليمينية وصعودها المدوي بعد البريكست والخروج البريطاني تبدو برأي الباحث المصري لحظات مخاض ومساءلة طويلة للحداثة الغربية التي تجدد نفسها، قد تنتج تصحيحا جديدا لها ، يتجاوز سيولة ورتابة ما بعد الحداثة ويضبط نسقها من جديد، قد يكون ما عبر عنه الفيلسوف الألماني هابرماس أو قد يكون ما يعبر عنه بسياسات الهوية لكن لا يمكن ان تكون غير حداثية أو مضادة للحداثة النظرية والإنسانية هناك، ولكن ضبط وتطوير لها.