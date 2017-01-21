هاني نسيرة : خطاب ترامب يدشن حقبة انعزال الغرب وتنكره لمبادئهالسبت، 21 يناير 2017 04:46 م
شعوب الغرب اختارت “الانكفاء” هربا من تهديد داعش
كوبا ترشح ترامب .. ومسلمون يدعمون لوبان المتشددة!
“أمريكا أولا” شعار يعلن القطيعة مع حقبة “أوباما”
خطاب ترامب “الاتهامي” و”العامي” مناسب لأهدافه
حداثة الغرب على المحك مع تولي اليمين للسلطة
في أول تعقيب له على اعتلاء الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب رسميا سدة البيت الأبيض، قال الباحث الأكاديمي المصري د. هاني نسيرة أن خطاب “ترامب” يدشن حقبة تصحيح داخلي في “أمريكا أولا” وهو ما يجعل الحقبة الترامبية انعزالية بدرجة ما كما وصف نائب الرئيس الأمريكي بايدن في تصريحات له يوم 18 يناير الماضي.
وهذه الحالة كما يشير الباحث بتصريحات خاصة لـ”محيط” شأن كل حركات اليمين في الغرب التي تركز على الهوية الوطنية ومصالح المواطنين، وتؤمن بالمصلحة وتتخذ موقفا شبه سلبي من مبادئ العولمة وحقوق الإنسان وحق التنقل والمواطنة العالمية والتجنيس وما شابه من أمور.
ويشير “نسيرة” إلى معاناة العالم من صعود الحالة الانعزالية بالغرب من ترامب بأمريكا لـ”ماريان لوبان” مرشحة الرئاسة الفرنسية من خلفية يمينية، أو الحزب القومي الألماني وحركة الخمس نجوم الإيطالية الذي عاود نشاطه، تمثل تحديا للحداثة الغربية المستقرة بدرجة كبيرة.
لكن من المهم مراعاة أمرين في فهم هذه الحقبة أولا أنها مخاض متأثر بالسياقات الدولية وصحوة الإرهاب الداعشي المدمرة والنشطة، خلال فترة السكون الأوبامي، كما أنها تختلف من دولة لأخرى ومن أوروبا للولايات المتحدة حسب درجة التعدد وصفاء الهوية هنا أو هناك.
لقد صوت الكوبيون لـترامب وفق مصالحهم وطموحاتهم في تغيير كوبا وتخييب أوباما لآمالهم، ونشرت الصحف الفرنسية تقريرا عن تأييد قرية مسلمة لمرشحة اليمين ماريان لوبان بقوة طمعا في ضربها وقضائها مثلا على الأصولية وحسمها في ذلك.
كما أن قراءة ترامب دون قراءة الحالة النظرية وكتابات منظره وكبير مستشاريه في البيت الأبيض ستيف بانون خطأ، فثمة خطاب وراء ترامب، أجاد اللعب على وتر التعاطف في البداية، ويعرف حدوده وضوابطه بعد الفوز وأثناء الإدارة، وكذلك من المهم قراءة كتابات ألكسندر ديوجين منظر بوتين الذي أثنى عليه ترامب ومنظره وتثني عليه مختلف حركات اليمين الأوربي.
بينما شعر الأوروبيون الخوف كما يشعر بعض العرب من خطاب ترامب بخصوص الأطلسي والدفع مقابل الحماية- والدفع يتم هنا وهناك- إلا أن ترامب يطرح ويعيد الاعتبار للدولة الوطنية وعلينا ألا نخاف من حسمه تجاه الإرهاب أو داعميه كالنظام الإيراني، ولا نخشي ما قاله فقد كان مناسبا للحظته وحملته ودعوته في ضرورة القطع مع الحقبة الأوبامية واستعادة صورة أمريكا كقوة عظمى.
لكن عامية وسجالية واتهامية ترامب بأمريكا ولوبان بفرنسا وسائر الحركات اليمينية وصعودها المدوي بعد البريكست والخروج البريطاني تبدو برأي الباحث المصري لحظات مخاض ومساءلة طويلة للحداثة الغربية التي تجدد نفسها، قد تنتج تصحيحا جديدا لها ، يتجاوز سيولة ورتابة ما بعد الحداثة ويضبط نسقها من جديد، قد يكون ما عبر عنه الفيلسوف الألماني هابرماس أو قد يكون ما يعبر عنه بسياسات الهوية لكن لا يمكن ان تكون غير حداثية أو مضادة للحداثة النظرية والإنسانية هناك، ولكن ضبط وتطوير لها.
-
يعقوب:إحالة شركة "جوميا" إلى النيابة العامةSat, 21 Jan 2017 12:11:54 GMT
-
دراسة: الفطور الصباحي خطير ومضر بالصحة
كشف باحث بريطاني أن تناول وجبة الفطور خطير جدا بالنسبة لكثير من الناس، ولا يقل خطورة عن التدخين، بحسب دراسة حديثة تم إجراؤها. فمن المتعارف عليه أن فطور الصباح ذو ...Sat, 21 Jan 2017 14:42:28 GMT
-
البرعي: 25 يناير ليس عيد الثورة
رفض الناشط الحقوقي نجاد البرعي أن يتم اعتبار 25 يناير عيد الثورة على الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بدلا من عيد الشرطة، مؤكدا أن عيد الثورة في 28 يناير. وقال البرعي من ...Sat, 21 Jan 2017 14:42:28 GMT
-
الأهلي يستأنف تدريباته على ملعب الدفاع الجوي
استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم السبت، على الملعب الفرعي بستاد الدفاع الجوي، وذلك بعد الراحة التي منحها الكابتن حسام البدري المدير ...Sat, 21 Jan 2017 14:42:28 GMT
-
شركة روسية تعرض مادة تتصف بمزايا خارقة
عرضت شركة التقنيات الحديثة لمكافحة الحرائق منظومة جديدة لإخماد الحرائق لأطلقت عليها اسم “زفير” وتم تصويرها في سان بطرسبورغ يوم الأربعاء 18 يناير/كانون الثاني. ...Sat, 21 Jan 2017 14:42:28 GMT
-
يوتيوب يضيف خدمة "ماسنجر" إلى برنامجه على الهواتف
أطلق موقع يوتيوب المتخصص بنشر الفيديوهات نسخة تجريبية مصممة للهواتف الذكية تمكن المستخدمين من تحميل الفيديوهات والتواصل فيما بينهم عن طريق الرسائل القصيرة. وذكر ...Sat, 21 Jan 2017 14:42:28 GMT
-
شاهد .. ألعاب نارية بنكهة روسية في حفل تنصيب ترامب
لم تكتف روسيا بقرصنة الانتخابات الأمريكية والتأثير فيها، بل عمدت كذلك إلى قرصنة “الألعاب النارية” خلال حفل تنصيب الرئيس 45 للولايات المتحدة، دونالد ترامب، الذي ...Sat, 21 Jan 2017 14:42:28 GMT
-
«تحيا مصر» يطلق حملة لعلاج السرطان مجانا
أكد الدكتور شرين حلمي رئيس مجلس إدارة شركة “فاركو للأدوية” تبني صندوق “تحيا مصر” لحملة مشتركة لعلاج السرطان على مستوى الجمهورية بعد اكتشاف علاج مصري للمرض. وقال ...Sat, 21 Jan 2017 14:42:28 GMT
-
الرنين المغناطيسي أحدث تطور في طرق تشخيص سرطان البروستاتا بدقة
توصل باحثون بريطانيون إلى أسلوب جديد لتشخيص الإصابة بسرطان البروستاتا قد يشكل تقدما كبيرا يمكن أن ينقذ آلاف الأرواح سنويا. وتشير الدراسة إلى أن الرجال الذين يشك ...Sat, 21 Jan 2017 14:42:28 GMT