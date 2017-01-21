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التحقيق في وفاة متهم داخل قسم شرطة مدينة نصر
مشرحة زينهم ـ اسعاف‎

التحقيق في وفاة متهم داخل قسم شرطة مدينة نصر

السبت، 21 يناير 2017 01:49 م
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تباشر نيابة أول مدينة نصر برئاسة المستشار أحمد لبيب رئيس النيابة، ظهر اليوم السبت، التحقيق فى واقعة وفاة متهم داخل حجز قسم شرطة مدينة نصر.
فيما أمرت النيابة بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.

ويستمع اسماعيل الشيخ وكيل النيابة، الى اقوال زملاء المتوفى فى حجز القسم، وأمر باستدعاء أسرته للاستماع إلى أقوالهم.

وتبين من التحقيقات أن المتوفي كان محبوسا على ذمة قضية شيكات، وكان يشعر بالمرض منذ أسبوعين.

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