 Moheet on google
السبت 21 يناير 2017 12:47 مساءً
روابط سريعة
بالفيديو.. كندة علوش تتلقى 100 قبلة من عمرو يوسف بأمر تامر حسني!
عمرو يوسف وكندة علوش

بالفيديو.. كندة علوش تتلقى 100 قبلة من عمرو يوسف بأمر تامر حسني!

السبت، 21 يناير 2017 01:47 م
جولولى

أحيا النجم المصري تامر حسنى حفل الزفاف الثاني للنجم  عمرو يوسف ، وزوجته، الممثلة السورية كندة علوش، والذي أقيم بفندق «كتراكت» بأسوان.

وفي مقطع فيديو طريف من الحفل، ظهر نجم الجيل يطلب من العريس تقبيل عروسته بحسب كلمات أغنيته الشهيرة «أنا ولا عارف»، ليستجيب له عمرو يوسف ويٌقبل كندة التي تفاعلت مع أنغام تامر بالرقص وسط ضحكات وتصفيق حاد من الحضور.

يُذكر أن عمرو يوسف وكندة سبق وأقاما حفل زفاف عائلي في القاهرة قبل أيام، إلا أنهما قررا إقامة حفل زفاف ثاني لأصدقائهما بالوسط الفني في فندق «كتراكت»، الذي شهد تصوير مسلسل «جراند أوتيل» لعمرو يوسف.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3