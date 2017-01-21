أحيا النجم المصري تامر حسنى حفل الزفاف الثاني للنجم عمرو يوسف ، وزوجته، الممثلة السورية كندة علوش، والذي أقيم بفندق «كتراكت» بأسوان.

وفي مقطع فيديو طريف من الحفل، ظهر نجم الجيل يطلب من العريس تقبيل عروسته بحسب كلمات أغنيته الشهيرة «أنا ولا عارف»، ليستجيب له عمرو يوسف ويٌقبل كندة التي تفاعلت مع أنغام تامر بالرقص وسط ضحكات وتصفيق حاد من الحضور.

يُذكر أن عمرو يوسف وكندة سبق وأقاما حفل زفاف عائلي في القاهرة قبل أيام، إلا أنهما قررا إقامة حفل زفاف ثاني لأصدقائهما بالوسط الفني في فندق «كتراكت»، الذي شهد تصوير مسلسل «جراند أوتيل» لعمرو يوسف.