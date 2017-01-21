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وفاة الفنانة فيفي السباعي
فيفي السباعي

وفاة الفنانة فيفي السباعي

السبت، 21 يناير 2017 01:44 م

أعلنت الفنانة صفاء جلال عن وفاة الفنانة فيفى السباعى، بعد صراع مع المرض.

وكتبت صفاء على صفحتها: ” انتقلت إلى رحمة الله الفنانة فيفى السباعى إنا لله وإنا إليه راجعون .
من المعروف أن فيفى السباعى اشتهرت بأداء دور الأم الارستقراطية وتوفيت عن عمر 60 عاما .
وآخر أعمالها مسلسل المغنى ومسلسل كلمة سر .

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