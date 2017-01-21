بروس يغني لأوباما قبل خروجه من البيت الأبيض

غنى بروس سبرينجستين، مرة أخيرة، في البيت الأبيض، خلال حفل مؤخراً على ما ذكرت مجلة “باكستريت” المخصصة لمحبي الفنان الأمريكي. وأدى بروس سبرينجستين 15 أغنية أمام ...