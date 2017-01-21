 Moheet on google
السبت 21 يناير 2017 12:59 مساءً
روابط سريعة
مفتي الجمهورية يدين العمليتين الإرهابيتين اللتين تعرضتا لهما باكستان وبنغازي
المفتي شوقي علام

مفتي الجمهورية يدين العمليتين الإرهابيتين اللتين تعرضتا لهما باكستان وبنغازي

السبت، 21 يناير 2017 01:43 م
متابعات

أدان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، العمليتين الإرهابيتين اللتين تعرضتا لهما باكستان وبنغازي.

وكان 12 شخصًا لقوا مصرعهم وأصيب 32 آخرين في تفجير قنبلة بسوق للشيعة في باكستان، كما وقع تفجير في مسجد أبو هريرة ببنغازي، أسفر عن إصابة 6.

وأكد المفتي- في بيان اليوم السبت- أن الجماعات الإرهابية لا تبالي بحرمة الدماء ولا بيوت الله التي يُذكر فيها اسمه عز وجل، وهم بذلك مفسدون في الأرض مستحقين لخزي الله وعذابه في الدنيا والآخرة.

وأضاف أن الإرهابيين يسعون لنشر الفتنة الطائفية بين الشعوب، حتى يتزعزع الأمن والأمان وتزداد الصراعات مما يسهل مهمتهم في السيطرة على تلك البلاد.

وتوجه مفتي الجمهورية بخالص العزاء لأسر المتوفين، داعيًا الله أن يلهم أهلهم الصبر والسلوان، وأن يشفى المصابين شفاء تامًا لا يغادر سقمًا.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3