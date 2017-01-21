أدان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، العمليتين الإرهابيتين اللتين تعرضتا لهما باكستان وبنغازي.

وكان 12 شخصًا لقوا مصرعهم وأصيب 32 آخرين في تفجير قنبلة بسوق للشيعة في باكستان، كما وقع تفجير في مسجد أبو هريرة ببنغازي، أسفر عن إصابة 6.

وأكد المفتي- في بيان اليوم السبت- أن الجماعات الإرهابية لا تبالي بحرمة الدماء ولا بيوت الله التي يُذكر فيها اسمه عز وجل، وهم بذلك مفسدون في الأرض مستحقين لخزي الله وعذابه في الدنيا والآخرة.

وأضاف أن الإرهابيين يسعون لنشر الفتنة الطائفية بين الشعوب، حتى يتزعزع الأمن والأمان وتزداد الصراعات مما يسهل مهمتهم في السيطرة على تلك البلاد.

وتوجه مفتي الجمهورية بخالص العزاء لأسر المتوفين، داعيًا الله أن يلهم أهلهم الصبر والسلوان، وأن يشفى المصابين شفاء تامًا لا يغادر سقمًا.