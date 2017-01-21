أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجليه خالد وماجدة لاتهامهم بارتكاب جريمة غسيل الأموال إلى جلسة 15 أبريل المقبل، لتقديم أصل أوراق القضية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت غيابيا في أكتوبر 2011 بالسجن 7 سنوات على رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجليه خالد وماجدة الهاربين، وتغريمهم 4 مليارات و6 ملايين و319 ألف دولار، لاتهامهم بالتربح وغسيل الأموال من خلال صفقة تصدير وبيع الغاز المصري لإسرائيل، ومنذ ذلك الحين لم يتقدم المتهم بأي إجراء في القضية.

يذكر أن النيابة العامة أحالت رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجليه خالد وماجدة، إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن أثبتت التحقيقات تلقى المتهم أموالا على حساباته المصرفية ببنكي الأهلي سوستيه جنرال والبنك العربى الأفريقى، كما أجري تحويلات مصرفية داخل وخارج البلاد في حساباته بدولة إسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى، وقام المتهم بتحويل مبلغ في حقائب والهروب به إلى الخارج عن طريق طائرته الخاصة.