تفقد رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر المهندس جابر دسوقي، مشروع تحويل محطتي الشباب وغرب دمياط، وذلك لمتابعة سير العمل بهما، مشيرا إلى أن نسبة الإنجاز في العمل وصلت إلى حوالى 83% بمحطة الشباب ، وحوالى 80 % بمحطة غرب دمياط.

وأوضح المهندس جابر دسوقي في تصريحات، اليوم /السبت/ - أن مشروع تحويل محطتي توليد كهرباء الشباب وغرب دمياط الغازيتين للعمل بنظام الدورة المركبة يعد ضمن مشروعات القطاع لرفع كفاءة محطات التوليد لاستعادة القدرات المفقودة ومجابهة الأحمال المتزايدة وتحقيق التنمية في كافة المجالات.

وأضاف أن نسبة الإنجاز في العمل وصلت إلى حوالي 83% بمحطة الشباب ، و80 % بمحطة غرب دمياط طبقاً للبرنامج الزمني المعد لذلك، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من المشروعين خلال أوائل الربع الثاني من عام 2017.

وأوضح دسوقي، أن التكاليف الاستثمارية للمشروعين تبلغ حوالي 6 مليارات جنيه مصري، ويشارك فيها عدد من مؤسسات التمويل الدولية متمثلة في البنك الإسلامي للتنمية، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، وبنك الاستثمار الأوروبي، والصندوق السعودي للتنمية، هذا بالإضافة إلى المصادر الذاتية لشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء.

وتأتي مثل تلك المشروعات فى إطار خطة قطاع الكهرباء لتوسعة وتدعيم والارتقاء بأداء الشبكة الكهربائية القومية لتواكب قدرات التوليد المضافة والأحمال الكهربائية المتزايدة ، مؤكداً على استمرار القطاع فى تنفيذ مشروعاته للوفاء باحتياجات كافة القطاعات من التغذية الكهربائية.