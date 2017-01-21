طالبت شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة بضرورة زيادة الرقابة على حلقات تداول السلع من المنتج حتى تصل الى المستهلك النهائي لمنع التلاعب بأسعار السلع.

وقال سيد عبد العزيز رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط حول ارتفاع أسعار البيض خلال الفترة الأخيرة ليصل سعر الطبق نحو 45 جنيها - إن أسعار البيض شهدت استقرارا فى الفترة من منتصف نوفمبر وحتى منتصف ديسمبر الماضي نتيجة لوفرة المعروض واستقرار الطلب عند سعر 5ر22 جنيه للطبق بالمزرعة بالرغم من ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الأمر الذى دفع كثير من صغار المربين الى الخروج من المنظومة لتكبدهم خسائر فادحة ،ما أدى الى تراجع المعروض وارتفاع الأسعار.

وأضاف أن أسعار طبق البيض من المزرعة يتراوح من 32 الى 5ر32 جنيه للطبق ، ومع غياب الرقابة على حلقات التداول وعدم تحديد هامش محدد للربح أصبح يصل الى المستهلك بسعر يتراوح من 40 الى 45 جنيه للطبق. مطالبا بضرورة وضع تشريع يحدد هامش الربح فى كل حلقة من حلقات التداول لمنع جشع بعض التجار.

كما أوصى عبد العزيز بضرورة التوسع فى إنتاج مستلزمات الإنتاج كالذرة الصفراء والصويا لخفض التكاليف حيث يتم استيراد نحو 80% منها.