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السبت 21 يناير 2017 12:49 مساءً
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إيران: مفاوضات أستانا تستمر يومين
مساعد وزير الخارجية الايراني حسين جابري انصاري‎

إيران: مفاوضات أستانا تستمر يومين

السبت، 21 يناير 2017 01:49 م
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أعلنت سفارة إيران في كازاخستان أن المفاوضات بشأن التسوية السورية في العاصمة أستانا، ستجري بمراقبة من روسيا وتركيا وإيران خلال يومي 23 و24 يناير.

وقال مصدر في السفارة السبت، بحسب «روسيا اليوم»، إن “أهداف جدول أعمال المفاوضات تتضمن تعزيز وقف إطلاق النار ومكافحة الإرهاب بشكل فعال وعقد الحوار السوري المشترك بين حكومة دمشق والمعارضة السورية لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية”.

وأكد المصدر أنه قبيل بدء المفاوضات ستعقد مشاورات مع الوفدين الروسي والتركي. ونوه بأن الوفد الإيراني برئاسة حسين أنصاري وصل إلى عاصمة كازاخستان للمشاركة في المفاوضات.

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