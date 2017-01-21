قالت صحيفة «البيان» الإماراتية، أمس، إن السودان أعدّ نحو 150 سيناريو لتشغيل سد النهضة الإثيوبى، سيطرحها خلال مفاوضات التشغيل بين السودان ومصر وإثيوبيا، التى ستبدأ فور انتهاء الشركات الفرنسية من إجراء الدراسات الفنية المتعلقة بآثار السد البيئية والاقتصادية والاجتماعية والهيدروليكية.

وأضافت الصحيفة أن «السودان نفى أن يكون سبباً فى تأخر بدء تلك الدراسات لعدم سداد حصته المالية المطلوبة».

وأكد رئيس اللجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة من الجانب السودانى، البروفيسور سيف الدين حمد، لـ”البيان”، أن شركتى “بى آر إل”، و”أرتيليا” الفرنسيتين، ستبدآن، الشهر الحالى، الدراسات الفنية حول تأثيرات السد، بعد أن تأخرتا أسبوعين عن الموعد المحدّد للشروع فى أعمالهما.

وأقر “حمد” بأن الآثار الحقيقية للسد على السودان ستكون بعد التشغيل، مؤكداً أن بلاده وضعت التحوطات اللازمة لذلك، وأجرت، عبر لجنة قومية مكونة من 11 جهة، دراسات حول جميع الجوانب والتأثيرات، تطابقت كلها مع الدراسات العالمية التى أجريت بهذا الصدد، وكشف عن إعداد 150 سيناريو لتشغيل السد من قِبَل لجنة فنية مكوّنة من خبراء سودانيين، وسيتم طرح تلك السيناريوهات عند التفاوض حول عملية التشغيل بين الدول الثلاث.