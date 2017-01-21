أعلن مسئولو نادي الاتحاد السكندري تمسكهم ببقاء اللاعب خالد قمر مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي حتى نهاية فترة إعارته من نادي الزمالك والتي تنتهي نهاية الموسم الجاري.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان رئيس نادي الزمالك عن اقتراب عودة اللاعب خالد قمر خلال فترة الانتقالات الحالية حيث سيطرت حالة من الاستياء على جماهير الاتحاد السكندري لعدم التزام الزمالك بعقد الإعارة مع النادي السكندري.

وأكدت مصادر رسمية بنادي الاتحاد السكندري، رفضت الكشف عن اسمها عدم وصول أية مخاطبات من جانب الزمالك بشأن استعادة المهاجم خالد قمر خلال فترة الانتقالات الحالية .