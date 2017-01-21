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"غرفة القاهرة" ترحب بتثبيت سعر الدولار الجمركي وتؤكد أنه خطوة نحو استقرار السوق
دولارات

"غرفة القاهرة" ترحب بتثبيت سعر الدولار الجمركي وتؤكد أنه خطوة نحو استقرار السوق

السبت، 21 يناير 2017 01:29 م
وكالات

رحبت غرفة القاهرة التجارية بقرار الحكومة بثبيت سعر الدولار الجمركي عند 18.5 جنيه لاستقرار السوق وراحة المستوردين لمعرفة تكلفة السلع.

وقال علي شكري نائب رئيس غرفة القاهرة - في بيان اليوم السبت - إن تثبيت سعر الدولار الجمركي خطوة مهمة نحو استقرار السوق، ولكن قد لا يكون لها مردود على أسعار السلع في الفترة الحالية، لأنه تم تثبيته بسعر مرتفع، مطالبا بزيادة مدة التثبيت لتتراوح ما بين 3 إلى 6 شهور، وهو الأمر المهم حتي يشعر المواطن باستقرار الأسعار، حيث إن البضائع المستوردة سواء سلع تامة الصنع أو مستلزمات إنتاج لا تقل مدة استيرادها عن 2 و3 شهور وهو ما يجب مراعاته.

وأكد شكري إن الغرفة طالبت منذ تحرير سعر الصرف بضرورة تثبيت سعر الدولار الجمركي حتي ينعكس على السوق بالاستقرار، خاصة إن هناك حالة ارتباك وتذبذب تسيطر على أسعار السلع في الفترة الأخيرة بسبب زيادة سعر الدولار وعدم إستقراره، مما انعكس على الأسعار بالزيادة، مشيرا إلى أن ” تثبيت سعر الدولار الجمركي وزيادة المدة يؤدي إلى استقرار السوق في الفترة القادمة”.

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