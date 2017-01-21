أكد إسلام أوزبكان الباحث والمحلل السياسي التركي، أن الساحة السياسية التركية ستشهد مزيد من الاستقطاب خلال المرحلة القادمة في ظل التغيرات والتعديلات الدستورية، موضحا أن نصف الشعب التركي معارض للتعديلات فيما يؤيده النصف الأخر.

وتوقع أوزبكان من خلال مداخلة هاتفية على قناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم السبت، حدوث مشاكل في السياسات الخارجية والداخلية التركية لأنها ستكون تحت “قبضة رجل واحد” وهو ما يخيف ويقلق قوى المعارضة لأن هذه التعديلات “ستؤدي إلى الاستبداد” – على حد تعبيره.

واعلن أنه هناك ائتلاف بين حزبي “الحركة القومية” و”العدالة والتنمية” الحاكم داخل البرلمان قد ساعد على تمرير هذه التعديلات الدستورية ، مشيرا إلى انه على الرغم من معارضة “الحركة القومية” للحزب الحاكم في السابق ولكن الانقلاب العسكري الفاشل قد غير من موقفه.

وكان البرلمان التركي قد أقر مشروع قانون تقدم به حزب “العدالة والتنمية” الحاكم يطالب بتغيير النظام الحاكم من “برلماني إلى رئاسي”.