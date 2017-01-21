نقلت وكالة الإعلام الروسية عن ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قوله إن من المتوقع أن يتحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الأيام المقبلة لتهنئته على تولي المنصب.

كانت وكالة تاس للأنباء نقلت عن بيسكوف قوله إن من المستحيل حل أزمة سوريا بطريقة بناءة دون مشاركة الولايات المتحدة.

وذكرت الوكالة نقلا عنه أن بوتين مستعد للقاء ترامب لكن تحضيرات اللقاء المحتمل قد تستغرق شهورا وليس أسابيع.

وأضافت أن بيسكوف قال لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) “لن يكون هذا في الأسابيع المقبلة. دعونا نأمل في الأفضل وهو أن يعقد الاجتماع في الشهور المقبلة.”