ذكرت وكالة “دوجان” التركية الخاصة للأنباء أن مسلحا مجهولا هاجم الشرطة اليوم السبت في ثالث هجوم مسلح خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في اسطنبول بعد هجومين على مقر الشرطة وأحد مكاتب حزب العدالة والتنمية الحاكم بقاذفات صواريخ.

وقالت الوكالة إنه لم ترد تقارير بسقوط ضحايا في هجوم السبت حيث فتح مهاجم النار على مركبة تابعة للشرطة في حي إسن يورت باسطنبول ثم فر بعد أن ردت الشرطة بإطلاق النار تاركا سلاحه وحقيبة تحتوي على قذائف. وتابعت أن الشرطة تلاحق المهاجم.

ويعتقد أن المسلح الذي قتل 39 شخصا في حانة في اسطنبول في رأس السنة في هجوم أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنه محتجز في مركز الشرطة الذي هوجم يوم الجمعة. وألقي القبض على ذلك المهاجم في إسن يورت.

وتعرضت تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي لسلسة تفجيرات وعمليات إطلاق نار خلال العام المنصرم بما في ذلك هجومان متزامنان أعلن مسلحون أكراد مسؤوليتهم عنهما خارج ملعب لكرة القدم في اسطنبول في العاشر من ديسمبر كانون الأول وأسفرا عن سقوط 44 قتيلا.