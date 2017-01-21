حرص نادي أرسنال الإنجليزي، على دعم لاعب الفريق محمد النني، قبل مشاركته، اليوم، أمام المنتخب الأوغندي في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الإنجليزي صورة للاعب بقميص المنتخب، وعلّقت عليها: “حظ موفَّق لمحمد النني، الذي يواجه مع منتخب بلاده في ثاني مباريات كأس الأمم الأفريقية، منتخب أوغندا، الليلة”.