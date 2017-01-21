قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغيير ديكور المكتب البيضاوي بعد وصوله بدقائق معدودة.

وانتقل الملياردير من نيويورك إلى واشنطن ليتولى مهام منصبه، وبمجرد وصوله ظهر المكتب البيضاوي بشكل مختلف، فبدلا من الستائر الحمراء التي تعودنا على رؤيتها خلف أوباما طوال فترة حكمه تم استبدالها إلى ستائر ذهبية جديدة.

كما رصد المراقبون التغييرات التي طرأت على سجادة المكتب البيضاوي، التي حملت عبارة المدافع عن حقوق الأمريكيين مارتن لوثر كينج في عهد أوباما بأخرى من عهد رونالد ريجان.

وفي إشارة إلى العلاقات الخاصة بين الولايات المتحدة وبريطانيا، أعاد ترامب تمثال السير ونستون شيرشل إلى المكتب البيضاوي بدلا من تمثال مارتن لوثر كينج الذي وضعه أوباما.