 Moheet on google
السبت 21 يناير 2017 12:51 مساءً
روابط سريعة
بالصور.. ترامب يغير ديكور المكتب البيضاوي
ترامب يغير ديكور المكتب البيضاوي

بالصور.. ترامب يغير ديكور المكتب البيضاوي

السبت، 21 يناير 2017 01:15 م
متابعات

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغيير ديكور المكتب البيضاوي بعد وصوله بدقائق معدودة.

وانتقل الملياردير من نيويورك إلى واشنطن ليتولى مهام منصبه، وبمجرد وصوله ظهر المكتب البيضاوي بشكل مختلف، فبدلا من الستائر الحمراء التي تعودنا على رؤيتها خلف أوباما طوال فترة حكمه تم استبدالها إلى ستائر ذهبية جديدة.

كما رصد المراقبون التغييرات التي طرأت على سجادة المكتب البيضاوي، التي حملت عبارة المدافع عن حقوق الأمريكيين مارتن لوثر كينج في عهد أوباما بأخرى من عهد رونالد ريجان.

وفي إشارة إلى العلاقات الخاصة بين الولايات المتحدة وبريطانيا، أعاد ترامب تمثال السير ونستون شيرشل إلى المكتب البيضاوي بدلا من تمثال مارتن لوثر كينج الذي وضعه أوباما.

ترامب يغير ديكور المكتب البيضاوي

ترامب يغير ديكور المكتب البيضاوي

ترامب يغير ديكور المكتب البيضاوي

ترامب يغير ديكور المكتب البيضاوي

ترامب يغير ديكور المكتب البيضاوي

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3