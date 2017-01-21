حسين فهمي: هذا سبب انفصالي عن زوجاتي

أكد الفنان المصري حسين فهمي أن عدم استقراره العاطفي لا يسبب له القلق، وخاصة أن الانفصال في كل مرة يكون لأسباب لا دخل له فيها. حسين تحدث عن النساء وقال: «- أنا بحب ...