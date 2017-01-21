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الفريق حجازي يشارك في مؤتمر رؤساء أركان دول مجلس التعاون الخليجي بالإمارات
رئيس اﻻركان الفريق محمود حجازي يصل القاهرة

الفريق حجازي يشارك في مؤتمر رؤساء أركان دول مجلس التعاون الخليجي بالإمارات

السبت، 21 يناير 2017 01:06 م
وكالات

أعلنت القوات المسلحة عن مشاركة رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمود حجازي، في فعاليات مؤتمر رؤساء أركان دول مجلس التعاون الخليجي بدولة الإمارات، بدعوة رسمية من نظيره الإماراتي .

يناقش المؤتمر المقرر عقده اليوم /السبت/ عددا من الملفات والموضوعات المتعلقة بعلاقات الشراكة والتعاون العسكري، وتنسيق الجهود الإقليمية والدولية الرامية للقضاء على الإرهاب ومجابهة التحديات والتهديدات التي تستهدف الأمن والإستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، وذلك بمشاركة مصر والأردن والولايات المتحدة الأمريكية .

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