مدرب اوغندا: لن أسمح للمصريين بأن يلعبوا بطريقتهمالسبت، 21 يناير 2017 01:05 م
أكد المدرب الصربي ميلوتين سريدوفيتش المدير الفني للمنتخب الأوغندي الأول لكرة القدم، علي أهمية مباراة مصر اليوم السبت في إطار ثاني جولات دور المجموعات من عمر مسابقة كأس الأمم الأفريقية.
وصرح ميليونس سريدوفيتش بالمؤتمر الصحفي قبيل المباراة: “مصر فريق عظيم ورأينا ذلك أمام مالي، لقد حللت أداءهم بشكل مفصل ومستعد لمواجهتهم”.
وتابع:” أحترم المنتخب المصري لكنني لا أخشاه، المباراة مهمة بالنسبة لهم بنفس أهميتها بالنسبة لنا”.
وأضاف: “لدي إيمانا بأن ما أخذته كرة القدم من فريقي أمام غانا سترده لي أمام مصر، ونحن هنا لاختبار مدى جاهزيتنا لنصبح أفضل الفرق في أفريقيا”.
وأكمل: “أعي أن منتخب مصر لديه خبرات كبيرة وخطورة في المرتدات عن طريق الأجنحة والكرات الثابتة، وعلينا تقوية الدفاع ومنعهم من الحصول علي المساحات،واذا سمحنا للمصرين اللعب بطريقتهم سيصبحون في غاية الخطورة”.
وأختتم المدرب الصرب تصريحاته قائلًا: “نحاول الاستمتاع بوقتنا هذا، الأشبه بفورميلا 1 الكرة الافريقية، نحن فريق تنافسي ونحاول تقديم أداء لنا بدون الوقوع تحت ضغط، لا الضغوط تؤثر علينا كما حدث أمام غانا”.
والجدير بالذكر أن المنتخب الأوغندي تعرض للخسارة في مباراته الاولى أمام منتخب غانا ليحتل المركز الأخير بالمجموعة الرابعة بينما يحتل المنتخب الغاني صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط،ومنتخبي مصر ومالي نقطة وحيدة.
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