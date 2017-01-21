عودة حركة القطارات بين أسوان والقاهرة بعد توقفها إثر إنقلاب قطار داخليالسبت، 21 يناير 2017 01:02 م
أكد الدكتور أيمن مختار السكرتير العام محافظة أسوان عودة حركة القطارت بين أسوان والقاهرة بعد الانتهاء من رفع 3 عربات من موقع حادث انقلاب القطار الداخلى “الأقصر - أسوان” بمحطة الدومارية بنجع الدقاديق بقرية الكلح شرق بمركز إدفو والذي وقع مساء أمس الجمعة.
وقال السكرتير العام - فى تصريح اليوم /السبت/ - إنه توجه إلى موقع الحادث برفقة لجنة فنية من السكة الحديد والتي انتهت من إصلاح العطل لإعادة تسيير الحركة مرة أخرى بعد تعطلها لأكثر من 16 ساعة، مما أدى إلى ارتباك حركة القطارات في الاتجاهين ، منوها بأن الحادث وقع في تمام الساعة السابعة وخمس وثلاثين دقيقة، وجاري التأكد من سبب الحادث الذي لم يسفر عن وقوع أية إصابات أو وفيات.
من جانبه .. أكد مصدر مسئول بالمنطقة الجنوبية للسكة الحديد بأسوان أن هيئة السكة الحديد بدأت تحقيقاتها في واقعة انقلاب “جرار” قطار أمام محطة كلح الدومارية بمركز إدفو والذي تسبب في حدوث تلفيات شديدة في شريط السكة الحديد،وتوقف حركة القطارات نهائيا ،مشيرا إلى أن الهيئة أوفدت اليوم لجنة هندسية للتحقيق فى الواقعة وحصر التلفيات وتحديد المسئولية القانونية للمتسبب فى الواقعة.
وأوضح المصدر أن توقف الحركة بين أسوان والقاهرة والعكس تسبب حتى الآن فى توقف حركة 11 قطارا منهم 9 قطارات من أسوان وقطاريين قادمين من القاهرة باتجاه أسوان ، لافتا إلى أن نيابة إدفو بشمال أسوان بدأت تحقيقاتها فى الواقعة والتى تسببت فى توقف حركة القطارات من الاتجاهيين بين أسوان والقاهرة.
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