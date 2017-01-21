أثارت رقصة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب مع زوجته “ميلانيا” على أغنية المطرب “فرانك سيناترا” سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اليوم السبت، فإن مستخدمي موقع “تويتر” وصفوا الرقصة الأولى لترامب وزوجته بعد التنصيب برقصة طلاب الثانوية العامة.

واعتبر الأمريكيون أن تلك الرقصة محرجة جدًا، إذ انتهز “ترامب” الفرصة للتلويح للجمهور أثناء رقصه مع “ميلانيا”.

كما فعلت “ميلانيا” مثلما فعل في مقطع آخر بالأغنية، ولوحت للحضور.

وتنوعت تغريدات متابعي الرقصة على “تويتر”، فقال أحد النطشاء إنه ظل يضحك، ومنهم من وصف “ترامب” بطالب الثانوية العامة.