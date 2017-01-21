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بالصور.. رقصة ترامب مع زوجته تثير سخرية نشطاء تويتر
رقصة ترامب مع زوجته

بالصور.. رقصة ترامب مع زوجته تثير سخرية نشطاء تويتر

السبت، 21 يناير 2017 01:06 م
متابعات

أثارت رقصة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب مع زوجته “ميلانيا” على أغنية المطرب “فرانك سيناترا” سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اليوم السبت، فإن مستخدمي موقع “تويتر” وصفوا الرقصة الأولى لترامب وزوجته بعد التنصيب برقصة طلاب الثانوية العامة.

واعتبر الأمريكيون أن تلك الرقصة محرجة جدًا، إذ انتهز “ترامب” الفرصة للتلويح للجمهور أثناء رقصه مع “ميلانيا”.

كما فعلت “ميلانيا” مثلما فعل في مقطع آخر بالأغنية، ولوحت للحضور.

وتنوعت تغريدات متابعي الرقصة على “تويتر”، فقال أحد النطشاء إنه ظل يضحك، ومنهم من وصف “ترامب” بطالب الثانوية العامة.

رقصة ترامب مع زوجته

رقصة ترامب مع زوجته

رقصة ترامب مع زوجته

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