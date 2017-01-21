ناشد الشيخ عبد العال أبو السعود الأخرسي رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية في شمال سيناء، وزير الداخلية بالاهتمام برجال الشرطة في شمال سيناء أثناء العمل وليس الاكتفاء بتكريمهم عقب إصابتهم واستشهادهم، مشيرا إلى ما يعانوه رجال الشرطة بالمحافظة.

وأوضح الأخرسي من خلال لقائه ببرنامج “هذا الصباح” على قناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم السبت، أن أبناء سيناء لهم دور لحماية الوطن مع كافة الأطراف المعنية نظرا لأنها تعتبر البوابة الشرقية لمصر، مبديا استعداد أبناء سيناء لدعم رجال الأمن.

ووصف الأوضاع الاقتصادية في المحافظة بأنها “شلل حركة تامة في سيناء”، مضيفا أنه يوجد “عبء اقتصادي” نتيجة بطء الحركة المرورية للسيارات من شرق القناة إلى غربها نتيجة قلة المعديات.

واعتبر الحرب على الإرهاب بأنها “حرب قذرة” لأنها ليس لها أي مفاهيم أو عقيدة، وأن أغلب ضحايا الحرب على الإرهاب “أبرياء”، مؤكدا أن دور رجال الأمن في مصر “مقدس”.

وطالب بعمل لجان تقصي حقائق من مجلس النواب ورئاسة الجمهورية لما يحدث في سيناء، مناشدا بعمل حافز 200 % كتعويض لما يفقد بسبب الأحداث الأمنية.

وانتقد الأخرسي فكرة “الكمائن الثابتة، وقال: “أنا بعتبر الكمائن الثابتة أما معوق للمرور أو مصيدة للجنود، ويجب رفع حظر التجوال عن سيناء نهائيا لأن أغلب العمليات الإرهابية تحدث وقت حظر التجول حيث يسهل على الإرهابيين استهداف عناصر القوات المسلحة والشرطة”.

وشدد على ضرورة الاستعانة بالخبراء الاستراتيجيين لتأمين سيناء من العناصر الإرهابية والنظر لواقع المعركة، مضيفا: “مصر دخلت موسوعة جينيس حيث تعتبر أكبر دولة في العالم فيها خبراء استراتيجيين”.