تمكَّنت قوات الأمن بالإسكندرية من كشف غموض اختطاف طالبة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، بعد طلب الخاطف 500 ألف جنيه فدية من أهلها، نظير إطلاق سراحها.

البداية عندما تلقَّى قسم شرطة أول الرمل من “ا ع ا” 49 سنة، ربة منزل، مقيمة دائرة قسم شرطة سيدي جابر، بورود اتصال تليفوني على هاتفها المحمول من أحد الأشخاص من هاتف نجلتها “را ا” 22 سنة، طالبة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، يخبرها باختطافها أثناء تواجدها بإحدى الكافتيريات بطريق الجيش دائرة القسم، وطلب مبلغ 500 ألف جنيه نظير إطلاق سراحها.

وتوصلت تحريات ضباط وحدة مباحث القسم إلى قيام كريمة المُبلِّغة بالاتفاق مع صديقها “خ ك ا” 20 سنة، طالب، مقيم دائرة القسم، على اختلاق الواقعة؛ حتى يتحصلا على مبلغ الفدية ويقوما باقتسامه فيما بينهما.

وتم ضبطهما، بمواجهتهما اعترفا، وتم تحرر المحضر جُنح قسم شرطة أول الرمل، وجارٍ العرض على النيابة؛ لتتولى التحقيقات.