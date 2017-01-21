توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد، طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة حتى شمال الصعيد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح اغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة الى معتدلة وارتفاع الموج فيه مابين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الاحمر معتدلة الى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين الى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 09 19

الإسكندرية 13 18

مطروح 10 16

بورسعيد 14 18

دمياط 14 18

بلطيم 12 18

الإسماعيلية 07 19

السويس 08 20

العريش 05 18

نخل 02 17

طابا 06 17

الطور 10 20

مرسى علم 12 22

الغردقة 11 22

شرم الشيخ 15 22

رفح 04 17

كاترين 02 15

سيوة 10 17

المنيا 09 19

الفيوم 09 19

رأس سدر 09 21

أبوسمبل 13 27

وسط الدلتا 09 19

أسيوط 06 19

سوهاج 06 20

الأقصر 12 24

أسوان 13 26

شلاتين 15 23

حلايب 16 22

الوادى الجديد 11 23

قنا 09 22

نويبع 14 20

السلوم 11 15

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهي كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 21 32

المدينة 11 26

الرياض 07 26

المنامة 15 21

أبوظبى 18 27

الدوحة 19 22

الكويت 08 18

دمشق -02 11

بيروت 10 15

عمان 02 11

القدس 04 12

غزة 09 18

بغداد 05 14

مسقط 21 26

صنعاء 06 25

الخرطوم 20 36

طرابلس 09 17

تونس 06 15

الجزائر 09 12

الرباط 07 14

نواكشوط 13 27

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى



أنقرة -06 04

اسطنبول 03 05

اسلام اباد 08 20

نيودلهى 10 22

جاكرتا 25 32

بكين -12 صفر

كوالامبور 24 30

طوكيو 01 12

أثينا 06 11

روما 07 13

باريس -05 04

مدريد -01 11

برلين -07 02

لندن -01 06

مونتريال 01 02

موسكو -10 -03

نيويورك -01 04

واشنطن 10 12